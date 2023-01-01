سبوتنيك : توقيف شخص مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2023 - 21:34

سبوتنيك : توقيف شخص مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

منذ 3 ساعة 1 January، 2023
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