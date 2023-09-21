بالفيديو | في موقف محرج.. بايدن يصافح الصحافي بدلاً من مصافحة نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا

في موقف مُحرج، ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على المنصة بعد أن صافح الصحافي بدلا منه، خلال مؤتمر صحفي عقده الزعيمان، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وظهر بايدن في نهاية المؤتمر وهو يصافح الصحافي ويُحيي الحضور، قبل أن يستدير ويُغادر القاعة بينما كان يستعد رئيس البرازيل لمصافحته.

وظهرت علامات الاستغراب على لغة جسد رئيس البرازيل، إذ قام بإشارة بيده تُشير إلى الخروج من القاعة قبل أن يهم بالمغادرة.

وفي لقطات فيديو عديدة ظهر فيها الرئيس الأمريكي وهو يقوم بتصرفات غريبة وغير مبررة أرجعها البعض لكبر سنه.

وكان بايدن، قد أشاد بالعلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بشأن قضايا تشمل العمل وتغير المناخ، عندما التقى لولا دا سيلفا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

المصدر: وكالات