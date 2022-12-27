ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء الارتفاع بدعم من اتخاذ الصين خطوات نحو تخفيف سياستها الصارمة “صفر كوفيد”، الأمر الذي عزز الآمال بزيادة الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.85% إلى 80.24 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.81% إلى 84.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأعلنت السلطات الصينية عزمها على فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفيروس “كوفيد-19” اعتبارا من 8 يناير 2023.

وبذلك تنهي الصين التدابير التي تم فرضها نحو ثلاث سنوات بموجب سياسة “صفر كوفيد”.

المصدر: روسيا اليوم