قوى الامن: القبض على سارقي مبلغ مالي كبير في محلة التيرو – الشويفات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 8-9-2022، وفي أثناء مرور أحد المواطنين على متن دراجته الآلية، في محلة التيرو-الشويفات، اعترضه شخصان على متن دراجة آلية وسلباه مبلغ /30/ ألف دولار و/1000/ يورو و/30/ مليون ليرة لبنانية ودراجته، بعد أن أطلقا النار من مسدس حربي، باتجاهه.

توصلت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية من خلال المتابعة والتحقيقات إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهما (مطلق النار)، ويدعى:

– ح. ش. خ. (من مواليد عام 1982، لبنانية.

وهو من أصحاب السوابق بجرم ترويج مخدرات.

من خلال الرصد والتعقب تمكنت المفرزة المذكورة من توقيفه وضبط المسدس الذي نفذ به العملية، وذلك على الرغم من التمويه الذي أجراه كقيامه ببيع دراجته الآلية وشراء أخرى وتغيير تسريحة شعره ولحيته ولباسه.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السلب، بالاشتراك مع شخص آخر ملقب بـ”علي أميرة”، وأن حصته من العملية كانت مائة مليون ليرة لبنانية.

من خلال المتابعة، تمكنت دورية من المفرزة من تحديد مكان المشتبه فيه الثاني (علي أميرة)، ويدعى:

– ع. م. (من مواليد عام 1986، لبناني)

وقد أوقفته في محلة حي السلم / شارع البركات، وضبطت بحوزته رمانة يدوية ومسدس حربي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام