حدث اليوم| اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومين في مخيم جنين

اندلعت فجر السبت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية أن “الاشتباكات العنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال بمجرد دخول قوات الاحتلال للمخيم بحيث استمرت الاشتباكات لمدة ساعة”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد ماهر تركمان بمحيط مخيم جنين، قبل أن تنسحب من المخيم ومحيطه بعد فشلها باعتقاله.

وفي وقت سابق الليلة قال المراسل العسكري لـ “موقع واللا” العبري أمير بوخبوط في مقال له حول كتيبة جنين “يقول ضابط كبير في “فرقة الضفة الغربية” في الجيش الإسرائيلي “كان في الماضي من الصعب الدخول إلى مخيم جنين، لكن الآن أصبح من الصعب للغاية الخروج منه”.

وأضاف الضابط الكبير “مسلحو كتيبة جنين يفردون عضلاتهم علينا بمجرد دخول جنين، ويبدؤون إطلاق النار علينا من عدة اتجاهات، لكن نحن عنيدون ولا نستسلم، ننفذ عملنا في جنين وخرجنا، وسنهاجم كل شخص يفكر في شن هجمات ضدنا، ولا يجوز المساس بحرية عملنا”، على حد زعمه.

وشهدت الساعات الأخيرة، 6 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنات المحاذية بمدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مستوطنة “شاكيد” المقامة على أراضي قرى العرقة وعانين والطرم والنزلة وطورة وضهر المالح.

كما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز “الجلمة” العسكري شمال جنين، وحاجز “دوتان” العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

واستهدف مقاومون قوة عسكرية صهيونية قرب قرية العرقة غرب جنين بصليات من الرصاص، كما استهدفوا مستوطنة “ميراف” المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص.

جدير ذكره أن الضفة الغربية شهدت خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 35 عملاً مقاوماً تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات مع قوات الاحتلال وتحطيم مركبات للمستوطني.

من جهة ثانية، نصبت قوات الاحتلال، صباح السبت، حاجزاً لتفتيش السيارات في دير شرف غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب قرية دير شرف نصبت حاجزاً على مدخل القرية للتضييق على حركة مرور المواطنين.

يُشار إلى قوات الاحتلال استخدمت سابقاً أسلوب الحصار مع مدينة نابلس المحتلة بهدف وقف عمليات إطلاق النار التي يتعرض لها جيش الاحتلال وحواجزه قرب مدينة نابلس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، شاباً من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

هذا وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء البرغوثي، على حاجز “حلميش” المقام على أراضي قرية النبي صالح قرب رام الله. جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات مسعورة خلال الفترة الأخيرة تطال بشكل شبه يومي عشرات الشبان في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم