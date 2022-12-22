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December 22 2022 - 13:22

ماكرون يدعو الدول الأوروبية إلى استقلال أكبر عن الولايات المتحدة داخل الناتو

منذ 2 ساعة 22 December، 2022
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف الرئيس الفرنسي في حوار مع صحيفة “موند”: “يجب أن تدافع أوروبا عن نفسها. يجب أن تحصل أوروبا على استقلالية تكنولوجية عن الولايات المتحدة، وكذلك أن تكون مستقلة عسكريا، وأن تخلق دعامة أوروبية حقيقية في الناتو. هذا ليس مشروعا بديلا”.

وقال ماكرون إن الصراع في أوكرانيا كشف ضعف القارة أمام روسيا واعتمادها الكبير على الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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