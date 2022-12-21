“الاتحاد العمالي” يحذر من خطوات تصعيدية

حذرَ رئيسُ الإتحادِ العمالي العام بشارة الأسمر من خطواتٍ تصعيديةٍ سيتمُ اتخاذُها في حالِ لم يتراجع وزيرُ الماليةِ عن القراراتِ المتعلقةِ بالتنزيلِ الضريبي العائلي أو بالشطورِ الضريبية.

وخلالَ مؤتمرٍ صحافي عقدَه حول موقفَ الاتحادِ من الضرائبِ المطروحةِ على الموظفينَ والأجراءِ الذين يتقاضَون رواتبَهم جزئياً أو كلياً بالدولار، لفتَ الأسمر إلى أنَ الضرائبَ العاليةَ على الشطورِ ومفعولَها الرجعيَ سيؤديانِ حكماً إلى نتائجَ سيئةٍ على الشركاتِ الموجودةِ والناشئةِ والمؤسساتِ الصحيةِ وعلى موظفيها.

المصدر: قناة المنار