كيف جاءت نتيجة تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً؟

شارك أكثر من 900 موظف في 33 شركة بالولايات المتحدة وأيرلندا في تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع خلال العام الجاري، وكانت النتيجة مذهلة بكل المقاييس.
وأكثر ما أدهش الباحثين هو عدم رغبة أي من الموظفين الـ900 في العودة للعمل بالنمط المعتاد لمدة 5 أيام في الأسبوع.
وأجريت التجربة على مدار ستة أشهر من أبريل نيسان حتى أكتوبر تشرين الأول، وحصل جميع الموظفين على رواتبهم كاملة رغم العمل لأسبوع أقصر، وفي نفس الوقت حافظوا على مستوى إنتاجيتهم المعتاد.
وباستطلاع آراء المشاركين، أعرب الكثيرون عن سعادتهم بالحصول على يوم إضافي للبقاء مع أسرهم ولمنح مساحة زمنية أكبر لحياتهم الشخصية.
على الجانب الآخر، اعترف مسؤولون في الشركات التي خضعت للتجربة بأن تقصير مدة العمل في الأسبوع لأربعة أيام كانت تركز بشكل أكبر على رفاهية الموظفين ولم تفضل المساهمين.
المصدر: cnbcarabia