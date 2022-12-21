كيف جاءت نتيجة تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً؟

شارك أكثر من 900 موظف في 33 شركة بالولايات المتحدة وأيرلندا في تجربة ‏العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع خلال العام الجاري، وكانت النتيجة مذهلة بكل ‏المقاييس.‏

وأكثر ما أدهش الباحثين هو عدم رغبة أي من الموظفين الـ900 في العودة للعمل ‏بالنمط المعتاد لمدة 5 أيام في الأسبوع.‏

وأجريت التجربة على مدار ستة أشهر من أبريل نيسان حتى أكتوبر تشرين الأول، ‏وحصل جميع الموظفين على رواتبهم كاملة رغم العمل لأسبوع أقصر، وفي نفس ‏الوقت حافظوا على مستوى إنتاجيتهم المعتاد.‏

وباستطلاع آراء المشاركين، أعرب الكثيرون عن سعادتهم بالحصول على يوم ‏إضافي للبقاء مع أسرهم ولمنح مساحة زمنية أكبر لحياتهم الشخصية.‏

على الجانب الآخر، اعترف مسؤولون في الشركات التي خضعت للتجربة بأن ‏تقصير مدة العمل في الأسبوع لأربعة أيام كانت تركز بشكل أكبر على رفاهية ‏الموظفين ولم تفضل المساهمين.‏

المصدر: cnbcarabia