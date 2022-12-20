حمية أعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعا لإقفال الطرق

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الثلاثاء اجتماعا مع المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس والمديرين الإقليمين في الوزارة.

واطلع حمية خلال الاجتماع من المجتمعين على اخر الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات بعد ان تمت صيانتها أخيرا.

واعطى حمية توجيهاته بضرورة البقاء على جهوزية تامة في المراكز المعتمدة كافة، مؤكدا “اهمية التواصل مع الاجهزة المعنية في وزارة المالية لإنجاز كامل الملفات المعنية في هذا الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام