حمية أعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعا لإقفال الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2022 - 18:02

حمية أعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعا لإقفال الطرق

منذ 2 ساعة 20 December، 2022
حمية اجتماع
لبنان

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الثلاثاء اجتماعا مع المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس والمديرين الإقليمين في الوزارة.

واطلع حمية خلال الاجتماع من المجتمعين على اخر الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات بعد ان تمت صيانتها أخيرا.

واعطى حمية توجيهاته بضرورة البقاء على جهوزية تامة في المراكز المعتمدة كافة، مؤكدا “اهمية التواصل مع الاجهزة المعنية في وزارة المالية لإنجاز كامل الملفات المعنية في هذا الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة