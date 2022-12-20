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December 20 2022 - 12:52

وزارة الدفاع التركية: مقاتلات تركية ترد على تحرشات جوية يونانية

منذ 1 ساعة 20 December، 2022
مقاتلة تركية
مقاتلة تركية
تركيا - عربي وإقليمي

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها الجوية ردت على محاولة المقاتلات اليونانية التحرش بطلعة لحلف “الناتو” في بحر إيجه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “مقاتلات يونانية من طراز “إف 16” أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار (الإغلاق على الهدف)”، مشيرة إلى أن “الطائرات التركية كانت ضمن مهام “NATO NEXUS ACE Ege” للناتو، وردت فورا على عملية التحرش اليونانية”.

وأكدت الدفاع التركية أنها أبلغت قبل 24 ساعة كافة الحلفاء، بالقيام بالمهمة ضمن الناتو، موضحة أن مهمة “NATO NEXUS ACE Ege” شاركت فيها 14 مقاتلة “إف 16” وطائرة الإنذار المبكر “HİK” وطائرة التزود بالوقود “KC-135” وطائرة “CASA” للبحث والإنقاذ من قبل القوات التركية وطائرة “E3-A AWACS” للإنذار المبكر تابعة للحلف.

المصدر: وكالة الاناضول

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