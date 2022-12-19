حزب الله بقاعا رعى مصالحة عائلية في الخريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2022 - 17:48

حزب الله بقاعا رعى مصالحة عائلية في الخريبة

منذ 2 ساعة 19 December، 2022
مسؤول حزب الله في البقاع حسين النمر
لبنان

أقيم لقاء مصالحة بين عائلتي الفن وموسى في بلدة الخريبة، برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، وحضور نائبه مسؤول لجنة الإصلاح السيد فيصل شكر، مسؤول القطاع الثاني في الحزب السيد عباس الموسوي، وفاعاليات بلدية واختيارية واجتماعية .
الموسوي
وشدد الموسوي على “روح التعاون والاخوة والتسامح التي ابداها الطرفان، والمنبعثة من روح الإيمان والتمسك بنهج الولاية”.
شكر
وبدوره أشار شكر إلى “دور بلدة الخريبة وعائلاتها الكريمة في إمداد مسيرة المقاومة بالغالي والنفيس، والتعالي عن كل الأمور في سبيل إعلاء كلمة الحق، وترسيخ المحبة والمودة بين أبناء المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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