سبعة قتلى في مواجهات بين جنود ومتظاهرين في جنوب البيرو

قتل سبعة أشخاص في أياكوتشو في جنوب البيرو، أثناء مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

وقالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات وقعت “في نقاط مختلفة من المدينة. وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين.

هذا وأعلنت المحكمة العليا في بيرو الخميس أن الرئيس المعزول الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته عبثا حل البرلمان، سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.

واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر حين حاول كاستيو (53 عاما) حل البرلمان وتولي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدى لها النواب بأن صوتوا في الحال على عزله بسبب “العجز الأخلاقي”.

وعين البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.

المصدر: وكالات