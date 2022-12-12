وزير الخارجية التركي: مستعدون للعمل مع دمشق في ملفات مكافحة الإرهاب واللاجئين

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن أنقرة مستعدة للعمل مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إذا تصرفت بواقعية.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: “نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين”.

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا، لن تسمح بتواجد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والعراق، مضيفا “سنقتلع شوكنا بأيدينا في حال لم يستجب محاورينا”.

وتواصل القوات التركية، منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي، في شمال سوريا، لاستهداف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

وتقول أنقرة، إن تواجدها في سوريا يهدف إلى تحييد التهديدات التي تشكلها الفصائل الكردية، بينما تعتبر دمشق التواجد التركي في الأراضي السورية احتلالا.

المصدر: سبوتنيك