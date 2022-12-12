موظفو هيئة إدارة السير أعلنوا التوقف عن العمل حتى الحصول على حقوقهم

أعلن موظفو هيئة إدارة السير في لبنان “أنهم غير قادرين نهائيا على الحضور الى مراكز العمل للقيام بمهامهم وتلبية حاجات المواطنين، قبل الحصول على حقوقهم كاملةً”.

وقال الموظفون في بيان لهم الاثنين “في ظل الظروف الإقتصادية و المعيشية الخانقة التي نعيشها في البلاد عامةً، مع ما يرافقها من حرماننا من ابسط مقومات الصمود والبقاء في وجه هذه الازمة بسبب عدم حصولنا حتى الساعة على ايٍ من المساعدات الإجتماعية التي حصّلتها وصرفتها باقي الادارات والمؤسسات العامة والتي فقدت قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار خلال السنة”، وتابعوا “بعدما وصلنا الى أسفل القعر مع غياب حتى الراتب الشهري الزهيد الذي كنا نتقاضاه و ذلك للشهر الثاني على التوالي بسبب التوقيفات الحاصلة في الهيئة، وعلى الرغم من التطمينات و الوعود التي سمعناها من الادارة الجديدة منذ الاسبوع الاول بحلحلة كل الأمور المالية العالقة قبل عودة إنتظام العمل في الهيئة، وبحيث انه حتى الآن لم نخلص الى خواتيم ايجابية بعد كل المراجعات التي قمنا بها مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، إن كان بسبب البطء في الروتين الإداري أو غيره…”.

واكد الموظفون “نحتفظ بحقنا بالقيام بالتحركات التي تدعّم مطالبنا المحقّة وذلك تحت غطاء الاتحاد العمالي العام ورعايته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام