كأس العالم لكرة القدم: فوز فرنسا على انكلترا 2-1 وتأهلها إلى النصف نهائي لتلاقي المغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2022 - 01:02

كأس العالم لكرة القدم: فوز فرنسا على انكلترا 2-1 وتأهلها إلى النصف نهائي لتلاقي المغرب

منذ 2 ساعة 10 December، 2022
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أخبار دولية - فرنسا

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