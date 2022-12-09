محمد بن سلمان: القمة الخليجية الصينية تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين بلدينا

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن القمة الخليجية الصينية تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية – الصينية في الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بن سلمان “نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات”.

وتابع “انطلاقا من الأهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستنادا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلادنا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع الصين في جميع المجالات وتنسيق وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية”.

وأردف “تعتبر دول مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكا أساسيا مهما بالنسبة لها، وقد انعكست هذه الثمار الإيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة، وعلى أمن منطقتنا واستقرارها”.

المصدر: روسيا اليوم