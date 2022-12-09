البيان الختامي للقمة الخليجية: المجلس الأعلى يدعم قرارات مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن في أسواق النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 16:06

البيان الختامي للقمة الخليجية: المجلس الأعلى يدعم قرارات مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن في أسواق النفط

منذ 1 ساعة 9 December، 2022
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