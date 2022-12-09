البيان الختامي للقمة الخليجية: المجلس الأعلى يدعم قرارات مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن في أسواق النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 16:06
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الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: مدن إيران تنعم مجدداً بالهدوء والأمن بفضل دماء الشباب الذين وقفوا بوجه مثيري الشغب
وزارة الخارجية الإيرانية: يجب على الغرب أن يتوقف عن إستضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين بدلاً من إظهار عدم نزاهته
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا رفعت العقوبات عن إيران سنعود لالتزاماتنا ضمن الاتفاق النووي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويتعمد مضاعفة الفوضى ومفاقمة الوضع الدولي
وزارة الطوارئ الروسية: حريق في أحد أكبر المجمعات التجارية في منطقة خيمكي شمالي العاصمة موسكو
وزارة الطوارئ الروسية: مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع وعملية الإطفاء شارك فيها 70 شخصاً و20 سيارة إطفاء
رويترز: واشنطن تستعد لإرسالة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا
رويترز: حزمة المساعدات الأميركية الجديدة تتيح لأوكرانيا قدرات لهزيمة المسيرات وتعزيز دفاعاتها الجوية
الرئيس التركي: سأجري مباحثات يوم الأحد المقبل مع رئيسي روسيا وأوكرانيا لمعالجة تباطؤ عمليات تصدير الحبوب
البيان الختامي للقمة الخليجية: المجلس الأعلى يدعم قرارات مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن في أسواق النفط
منذ 1 ساعة
9 December، 2022
أسواق النفط
القمة الخليجية
مجموعة أوبك+
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