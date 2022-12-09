استشهاد المواطن نبيل شلح متأثراً بإصابته في معركة “وحدة الساحات”

استشهد المواطن نبيل شلح، صباح الجمعة؛ متأثرًا بإصابته معركة “وحدة الساحات” التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع جيش الاحتلال في آب/أغسطس الماضي.

وأفادت مصادر محلية، أن المواطن نبيل شلح (59 عاماً) من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معركة “وحدة الساحات”.

يُشار إلى أنه في الـ 5 من آب/أغسطس الماضي، بدأ العدو الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من الأهداف التابعة لـ”سرايا القدس” وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق في بناية بمدينة غزة. جدير ذكره أن العدوان أسفر العدوان الصهيوني في حينه عن استشهاد 49 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة العشرات، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم