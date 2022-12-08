محادثات تركية روسية في اسطنبول تتناول القضايا الإقليمية والدولية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن مشاورات سياسية ستجري بين تركيا وروسيا، بمدينة إسطنبول، يومي 8 و9 أيلول/ديسمبر الجاري، تتناول عدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وستكون المحادثات بين وفدين، تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير، سيدات أونال، وروسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين. وسيتمّ خلال المحادثات، مناقشة قضايا مثل (تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بالإضافة لقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، مثل سوريا وليبيا وفلسطين).

فيما تحدثت وسائل إعلام تركية أيضاً، أن ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، سينضم إلى الوفد الروسي غداً، لإجراء محادثات موسعة حول تطورات الملف السوري مع المسؤولين الأتراك.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تهديد تركي بشنّ عملية برية جديدة في الشمال السوري، وحديث في وسائل إعلام عن مهلة أعطتها تركيا للجانبين الأمريكي والروسي، من أجل إبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، عن الحدود التركية مسافة 30 كيلومتراً.

ويتم الحديث كذلك عن وساطة روسية على وجه التحديد، تقضي بمحاولة إقناع المسؤولين الأكراد بالاتفاق مع الحكومة السورية، حول مسألة انتشار الجيش السوري في المناطق الحدودية مع تركيا، بدلاً من المقاتلين الأكراد، لتجنيب المنطقة تصعيداً كبيراً وعملية عسكرية تركية جديدة، وهو المقترح الذي أعلن رئيس ما تعرف بقوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي، رفضه له رسمياً.

المصدر: روسيا اليوم