المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في ايران تنظم مؤتمر علمي بعنوان “ملامح النظام العالمي الجديد” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2022 - 12:14
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الإحتلال الإسرائيلي يعدم الأسير الفلسطيني المحرر عمار مفلح بإطلاق النار عليه بدم بارد في بلدة حوارة جنوب نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للشهيد والتعامل معه
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد مفلح: ما يجري على مرأى ومسمع العالم الظالم تجعله شريكاً في دماء الشعب الفلسطيني
المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: هذه الجريمة الإرهابية تؤكد عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال
الجبهة الديمقراطية: ندين بشدة جريمة إعدام شاب بدم بارد والرد الفلسطيني يكون بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جريمة إعدام الشهيد الفلسطيني عمار مفلح على يد جنود الكيان الصهيوني تستوجب رداً عالمياً
ناصر كنعاني: الجرائم اليومية للكيان الصهيوني لا يدينها المطالبون بحقوق الإنسان ولا يشكل لأجلها لجنة تقصي الحقائق
سرايا القدس-كتبية جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف "حاجز الجلمة" بصليات كثيفة من الرصاص
الاتحاد الأوروبي: تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة يثير قلقنا بشكل بالغ
الخارجية الفرنسية: يجب إنهاء العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
أوقاف القدس: 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن منطقة الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية بمشاركة مئات الناشطين
الشيخ نعيم قاسم: يجب أن يكون لدى الرئيس القادم همّان أساسيان: إنقاذ البلد اقتصاديا والتعاون مع جميع الأفرقاء
الشيخ قاسم: لن نوافق على رئيس يسبب الفتن ولا يقدّر نعمة التحرير ودماء الشهداء ويخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي
النائب محمد رعد: النفوذ الأجنبي يجب أن يكون دائماً مدعاة قلق لا يخفف منه إلا تنامي الروح الوطنية التوافقية
حكومة تصريف الأعمال تعقد جلسة لها عند الساعة 11:00 من صباح الإثنين وعلى جدول أعمالها 65 بنداً
معلومات المنار: وزراء التيار الوطني الحر اتفقوا على عدم المشاركة في الجلسة بينما سيشارك وزراء الأفرقاء الآخرين
معلومات المنار: حزب الله لم يقرّر بعد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء من عدمها
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: ليس من خيار وطني لإنقاذ البلد سوى الحوار والتفاهم الداخلي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: تحقيق الاستقرار يبدأ بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب رفع الصوت عاليا للخلاص من جمعيات اللعبة الدولية لأن ما يجري هو تفريغ للبنان من شعبه
وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين: الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بـ 60 دولارا
الكرملين: بايدن اشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا وهذا غير ممكن والعملية العسكرية متواصلة
الكرملين: واشنطن لا تزال ترفض الاعتراف بالأراضي الجديدة لروسيا وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للنقاش
"ريا نوفوستي" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يمكن الوصول لقرار بشأن سلامة محطة زابوروجيا قبل نهاية العام
سلطات جمهورية دونيتسك: قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف أوكراني على منطقة كييفسي
المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في ايران تنظم مؤتمر علمي بعنوان “ملامح النظام العالمي الجديد”
منذ 8 mins
3 December، 2022
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المصدر:
موقع المنار
المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان
مؤتمر
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