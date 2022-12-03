المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في ايران تنظم مؤتمر علمي بعنوان “ملامح النظام العالمي الجديد” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 3 2022 - 12:14

المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في ايران تنظم مؤتمر علمي بعنوان “ملامح النظام العالمي الجديد”

منذ 8 mins 3 December، 2022
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة