حمية: لتفعيل النظام الالكتروني على المعابر تسهيلا لمرور الشاحنات

أعطى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية توجيهاته للمديرية العامة للنقل بتفعيل النظام الالكتروني الموصول بين الوزارة ومكاتب النقل المتواجدة على الحدود من المصنع – العبودية – العريضة، نظرا لأهميتها في تسهيل مرور الشاحنات على المعابر.

وعقد حمية اجتماعا بحضور المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، الخميس مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة علي عبد الفتاح، وتسلم منهم مطالب النقابة، لجهة ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للشاحنات الاجنبية التي تدخل إلى لبنان عبر المعابر الحدودية من خلال وضع رسوم حمائية على تلك الشاحنات. إذ إن بعض الدول تضع رسوما على الشاحنات اللبنانية التي تمر أو تفرغ حمولتها فيها، فيما شاحنات هذه الدول معفاة من هذه الرسوم في لبنان.

واكد حميه للوفد انه “سيتابع كل التفاصيل لتنظيم عمل هذا القطاع بما له من مردود ايجابي على السائقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام