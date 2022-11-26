وفد من “الهيئة الصحية الاسلامية” جال على الجمعيات الإسعافية في صيدا

جال وفد من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله السبت على الجمعيات الإسعافية في مدينة صيدا وفي مقدمتها، ألفة، الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية، الكشاف العربي في لبنان، فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الخيرية الاجتماعية، والجبهة الاجتماعية التابعة للشباب القومي العربي.

وشكر الوفد الجمعيات على جهودها في المجال الإنساني والصحي والإسعافي، خاصة فترة مواجهة وباء كورونا بالإضافة إلى جهودها اليومية في الوقوف الى جانب أهلنا في المدينة في مهمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء.

وبحث الوفد مع الجمعيات الوضع العملي للنشاط الإسعافي وناقش سبل التعاون والتنسيق مع الهيئة الصحية الإسلامية في المجال الاجتماعي والإنساني ورفع مستوى الأداء لدى التشكيلات الإسعافية وكيفية بقائها على جهوزية دائمة للتدخل عند أي استحقاق داهم.

وأعلن الوفد استكمال جولته مطلع الأسبوع المقبل، لتشمل كل الجمعيات الإسعافية في صيدا ومخيماتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام