مقتل جندي من الكتيبة المغربية لقوات حفظ السلام الأممية في هجوم بجمهورية إفريقيا الوسطى

لقي جندي من الكتيبة المغربية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مصرعه، أمس الخميس، في هجوم بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت البعثة إن أحد جنود الخوذ الزرقاء من الوحدة المغربية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، قتل في هجوم على مطار أوبو جنوب شرق البلاد، خلال قيامه وأعضاء آخرين من فرقته بتأمين محيط الهبوط، وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.

ودعت البعثة الأممية سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بذل قصارى جهدها لتحديد هوية مرتكبي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، كما أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد ولحكومة وشعب المغرب.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في 2014 وتضم أكثر من 14 ألف عسكري، وذلك بعد اندلعت حرب أهلية في بجمهورية إفريقيا الوسطى عام 2013، عندما أطاح متمردو “سيليكا” بالرئيس فرانسوا بوزيزي، فشكل معسكر الرئيس المخلوع ميليشيات “أنتي بالاكا”.

وتسيطر الميلشييات من كلا المعسكرين على أكثر من ثلثي مساحة البلد، وتتهمهما الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: سبوتنيك