تجربة ناجحة لصاروخ “أغني-3” في الهند

أفادت صحيفة “The Indian Express”، اليوم الأربعاء، بأن الهند أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ “أغني-3” الباليستي القادر على حمل رأس نووي.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الهندية أن إطلاق الصاروخ تم من ساحة التدريب الواقعة بجزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا بشرق الهند، في خليج البنغال.

وقالت الوزارة: “قامت الهند بإطلاق ناجح لصاروخ “أغني-3″ الباليستي متوسط المدى. وكان هذا الإطلاق جزءا من الإطلاقات التدريبية النظامية التي تجريها قيادة القوات الاستراتيجية”.

ويبلغ مدى تحليق صاروخ “أغني-3” نحو 3,5 ألف كيلومتر. وقد دخل هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله 17 مترا وقطره مترين ووزنه نحو 50 طنا، في الخدمة بالجيش الهندي.

المصدر: وكالات