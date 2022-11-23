لجنة الأسير سكاف: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الإحتلال

هنأت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان، “الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة البواسل بالعملية النوعية التي حصلت صباحا في محطة القطارات التابعة للإحتلال، والتي أوقعت في صفوفه العشرات بين قتيل وجريح”.

وقالت اللجنة إن “المقاومة الفلسطينية الباسلة أثبتت صباح اليوم بأنها قادرة على مواجهة العدو وتحطيم تحصيناته الكبيرة، من خلال الإرادة والعزيمة التي يضعها المقاومون الفلسطينيون نصب أعينهم منذ عشرات السنين، والتي سيكون لها الأثر الكبير بالتحرير الكامل لفلسطين وللمقدسات”.

وأكدت اللجنة أن “هذه العمليات هي رد طبيعي على جرائم الإحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وفي حق الآلاف من الأسرى والمقدسات التي يدنسها جنود العدو وقطعان المستوطنين، في ظل الصمت الدولي والرسمي العربي عن تلك الجرائم”.

ودعت اللجنة “كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التوحد خلف خيار المقاومة والكفاح المسلح، لأنه الخيار الوحيد لتحقيق الإنتصارات على العدو الغاشم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام