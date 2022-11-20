مصادر فلسطينية: إلقاء قنبلة محلية الصنع نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 22:56

مصادر فلسطينية: إلقاء قنبلة محلية الصنع نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

منذ 2 ساعة 20 November، 2022
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