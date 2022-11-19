الامام الخامنئي: كلما قتل العدو عنصراً في البسيج أو الشرطة أو مواطناً عادياً يشارك حشد ضخم من الناس في مراسم تشييعه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 16:10

الامام الخامنئي: كلما قتل العدو عنصراً في البسيج أو الشرطة أو مواطناً عادياً يشارك حشد ضخم من الناس في مراسم تشييعه

منذ 2 ساعة 19 November، 2022
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