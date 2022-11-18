الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 21:36

الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 18 November، 2022
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