تقرير مصور| عشية جلسة انتخاب الرئيس، لا شيء يوحي بجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 21:26

تقرير مصور| عشية جلسة انتخاب الرئيس، لا شيء يوحي بجديد

منذ 1 ساعة 16 November، 2022
مجلس النواب
تقارير مصورة - لبنان

جلسة نيابية سادسة لانتخاب الرئيس غدا، ولا توقع بمفاجآت

 

المصدر: قناة المنار

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