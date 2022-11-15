وزير الخارجية الصيني وانغ يي: من الضروري منع حدوث أزمة نووية في القارة الأوروبية الآسيوية

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الصين تعتبر أن من الضروري التفاوض والحفاظ على الحوار بشأن الوضع في أوكرانيا، ومنع حدوث أزمة نووية في القارة الأوراسية.

وأضاف وانغ يي للصحفيين عقب اجتماع عقد بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، واستغرق الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات: “أجرى رئيسا البلدين تبادلا شاملا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك القضية الأوكرانية، والقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية”.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قال الوزير الصيني: “شدد شي جين بينغ على أنه من الضروري إجراء حوار ومفاوضات، والحل السلمي للأزمة أمر بالغ الأهمية”.

وأكد وانغ يي على أنه “لا يمكن استخدام الأسلحة النووية، ولا يمكن شن حرب نووية. ومن الضروري منع حدوث أزمة نووية في أوراسيا، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية بشكل مشترك، ومنع حدوث أزمة إنسانية أكبر”.

ولفت الوزير إلى أن “الصين كانت دائما إلى جانب السلام، وستواصل تعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات”.

المصدر: وكالات