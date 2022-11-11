بالفيديو | السيد سامي خضرا للمنار: الانجازات التي تحققت هي بفضل الشهداء والمجاهدين والمقاومة

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله السيد سامي خضرا خلال حديثه لبرنامج “مع الحدث” على شاشة قناة المنار الجمعة في ذكرى يوم الشهيد “لولا الشهداء لما كنا نحتفل باربعينية حزب الله اليوم”، وتابع “الانجازات التي تحققت هي بفضل الشهداء والمجاهدين والمقاومة”.

ولفت السيد خضرا الى انه “من جملة بركات الشهداء انه بات لدينا مجتمع الشهادة”، واضاف “لقد اصبح مجتمعنا يقدس ويعلي من شأن الشهادة ولا نستطيع الا الوقوف بخجل أمام زوجة الشهيد وأم الشهيد وأولاد الشهيد ووالده”، وتابع “الجيل الأول من الشهداء لا ابناء لهم اغلبهم لم يكونوا متزوجين لصغر سنهم، شهداء التسعينات كان لديهم ولد او ولدين، أما اليوم فصرنا أمام ظاهرة الشهيد ابن الشهيد”.

المصدر: قناة المنار