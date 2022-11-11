الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء نقل القوات إلى الضفة اليسرى من الدنيبر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 11:38

الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء نقل القوات إلى الضفة اليسرى من الدنيبر

منذ 37 mins 11 November، 2022
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