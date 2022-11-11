الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء نقل القوات إلى الضفة اليسرى من الدنيبر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 11 2022 - 11:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
كريدية: لإعادة النظر بمراسيم التعرفة بسبب انخفاض قيمة مداخيل هيئة أوجيرو
حكومة الاحتلال تعترف باستخدام جهاز المخابرات الداخلية قاعدة بيانات شركات الاتصال لرصد عمل صحفيين
أقارب الشهيدة الصحافية شرين أبو عاقلة يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل
القائد العام لحرس الثورة : العدو يخشى قوتنا ويبعث لنا برسائل يطلب فيها ألا نتعرض له
الخارجية الروسية: اللجنة الاستشارية الروسية الأميركية بشأن معاهدة ستارت النووية ستجتمع نهاية الشهر بالقاهرة
رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون: تحرير 12 منطقة في المدينة خلال يومين
الخارجية الروسية: يجب الاعتراف بالوضع الراهن في أوكرانيا كشرط للتفاوض مع الاوروبيين
الخارجية الصينية: شي جين بينغ سيحضر قمة العشرين ويلتقي بايدن في إندونيسيا
بايدن: لا حل للصراع في أوكرانيا قبل أن يقرر بوتين الخروج منها
رئيس وزراء المجر: عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تضعف الاقتصاد الروسي بل تأتي بنتائج عكسية
التضخم السنوي في ألمانيا يسجل نموا قياسيا بلغ 10,4%
إعلام تركي: تركيا زادت صادراتها من السلع الشتوية إلى أوروبا بعد أن بدأت أزمة الطاقة
"CNN": الحزب الجمهوري تقدم على الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ
الاتحاد الأوروبي: ندعو أذربيجان وأرمينيا إلى مواصلة جهود المصالحة من أجل جميع سكان المنطقة
الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء نقل القوات إلى الضفة اليسرى من الدنيبر
منذ 37 mins
11 November، 2022
الدفاع الجوي الروسي
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو.. منظومة الدفاع الجوي الروسية “تور” تتصدى لطائرة مسيرة أوكرانية
كوناشينكوف : الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة “ميغ-29” أوكرانية و8 طائرات مسيرة
طواقم الدفاع الجوي الروسي تستعد لإطلاق الصواريخ التدريبية في شرق سيبيريا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}