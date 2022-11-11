بايدن يتحدث عن رؤيته للحل في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يرى سبلا لحل الصراع في أوكرانيا دون انسحاب القوات الروسية من هناك.

وأضاف في تصريح صحفي: “لا أعتقد أن الصراع في أوكرانيا يمكن حله قبل أن يقرر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الخروج أوكرانيا”.

في الوقت نفسه تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين تقديم الدعم العسكري لكييف منذ بداية الأزمة، وأعلن البنتاغون أمس الخميس عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن أنظمة دفاع جوي وكميات كبيرة من مختلف الذخيرة.

هذا وقد حذرت روسيا باستمرار من أن استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف من شأنه أن يزيد من أمد الصراع، كما أنه يجعل الولايات المتحدة طرفا فيه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن موسكو كانت ولا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن نظام كييف قرر عدم مواصلتها.

المصدر: وكالات