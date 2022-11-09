فرنسا تدعو مواطنيها لترشيد الكهرباء تجنبا لانقطاع التيار في الشتاء

أكدت رئيسة لجنة تنظيم سوق الطاقة في فرنسا، إيمانويل فارغون، أنّ على المنازل والشركات الفرنسية استهلاك الكهرباء بعقلانية لتجنب انقطاع التيار هذا الشتاء.

ونقلت “بلومبيرغ” عن المسؤولة الفرنسية قولها “يمكن لفرنسا تفادي حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي طالما أن السكان يستهلكون الطاقة باعتدال، وإذا استخدمنا الفطرة السليمة، خاصة في المنزل والمكتب فسنجعل الحياة أسهل في الشتاء”.

ورغم تصريحها بأن مرافق تخزين الغاز في جميع أنحاء المنطقة ممتلئة بالكامل تقريبا، لفتت فارغون إلى أنه “سيكون من الصعب إعادة تعبئتها بحلول شتاء 2023-2024 من دون إمدادات روسيا”.

وأوضحت أن استحداث “سقف” لأسعار الغاز – الذي دعت إليه فرنسا – لن يكون مهمة سهلة وذلك مع وجود معارضة من المستهلكين النشطين لهذا المورد مثل ألمانيا.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية