انخفاض أسعار النفط بعد أنباء من الصين

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بالقيود المفروضة في الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.02% إلى 97.56 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.28% إلى 91.44 دولار للبرميل.

وأثارت تصريحات في الصين حول قيود مكافحة كورونا مخاوف على الطلب على الذهب الأسود الأمر الذي أدى لتراجع الأسعار في الأسواق.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن رئيس استراتيجية السلع الأولية في “آي إن جي” وارن باترسون أن المستثمرين توقعوا الأسبوع الماضي أن ترفع السلطات الصينية قيود فيروس كورونا في المستقبل القريب، لكن بكين قالت في عطلة نهاية الأسبوع إن الصين ستلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الفيروس.

فيما قال دانيال هاينز أحد كبار المحللين الاستراتيجيين للسلع في مجموعة “أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة” للوكالة: “اليوم الأمر كله متروك للصين، الجدل حول ما إذا كانت ستخفف قيود كورونا سيحدد حركة السعر”.

وأشار الخبير إلى أنه إذا خففت الصين قيود كورونا فقد ترتفع أسعار النفط وسط زيادة الطلب.

المصدر: نوفوستي