ستولتنبرغ: مخاطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيلة

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن اعتقاده بأن خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيل.

وشدد ستولتنبرغ على أن الحلف، رغم ذلك يأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وأضاف الأمين العام في حديث مع قناة تلفزيونية تركية: “خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ضئيل، لكن لو حدث ذلك ستكون العواقب هائلة فعلا، لذلك نأخذ الأمر على محمل الجد”.

وزعم ستولتنبرغ بأن “روسيا تتصرف بطريقة غير مسؤولة ومتهورة. الأسلحة النووية ستغير طبيعة الصراع”. وقال: “الأسلحة النووية ستغير طبيعة النزاع. لن يكون هناك رابح في الحرب النووية. نحن نطرح هذه الرسالة بشكل واضح. لم يتغير الموقف النووي لروسيا”.

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لم تتحدث أبدا عن استخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي. وشدد الرئيس بوتين على أنه يتم استخدام هذه المزاعم للتأثير سلبا على الدول الصديقة لروسيا.

المصدر: وكالات