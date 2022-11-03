السيد صفي الدين قدّم التعازي بشهداء شيراز: الاهداف ضد ايران ستفشل

تتقبل السفارة الايرانية في بيروت التعازي بشهداء الاعتداء الارهابي في شيراز، حيث توافدت شخصيات سياسية وحزبية وعلمائية الى السفارة لتقديم واجب العزاء.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في حديث للمنار ان هذه العملية الاجرامية تدل على كل ما كنا نؤكد عليه في السابق ان الجهات التي اجتمعت من الاستخبارات الاميركية والغربية والخبثاء في المنطقة اجتمعوا لضرب الجمهورية الاسلامية واستهداف الشعب الايراني كما يستهدفون كل شعوب المنطقة، ان هذه المجزرة تؤكد ان اليد واحدة والمخطط والمنفذ واحد والاهداف التي يسعون اليها ستفشل كما فشلت في الماضي. واشار السيد صفي الدين اننا نشعر بعظيم الاسى والاسف لسقوط هؤلاء الضحايا ودماؤهم لن تذهب هدرا وستثمر المزيد من القوة والمنعة للجمهورية الاسلامية المباركة.

المصدر: موقع المنار