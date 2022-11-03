مجلس النواب يبحث اليوم رسالة الرئيس عون.. هل من قرار بخصوصها؟

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس جلسة لتلاوة ومناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس المتعلقة بتكليف ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال، ومن المتوقع ان تشهد الجلسات كلمات ومواقف سياسية متنوعة من مختلف الكتل النيابية.

وبالسياق، قالت صحيفة البناء اللبنانية “عشية الجلسة تكثفت الاتصالات بين الكتل النيابية لتحديد مواقفها من رسالة عون”، وتابعت “ستتمحور مداخلات التيار الوطنيّ الحر على أن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب كانت تجب مناقشتها الاثنين الماضي قبل نهاية ولاية عون، وبالتالي فقدنا النصف الأول من هدفها بانتهاء الولاية الرئاسية ومعها آخر الآمال بتأليف حكومة وسقوط التكليف، ويبقى الهدف الثاني من الرسالة هو الضغط على المجلس للتأكيد على حدود تصريف الأعمال الضيق للحكومة المستقيلة والحث على انتخاب رئيس للجمهورية”، واضافت “فيما سيؤكد أعضاء كتلة التنمية والتحرير على دور الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها وفق ما ينص عليه الدستور وتسيير الوزراء لأعمال وزاراتهم للحؤول دون الفراغ الشامل”.

ونقلت “البناء” عما اسمته “مصادر مجلسية” قولها إن “المجلس سيعلن أنه أخذ علماً بالرسالة ولن يصدر أي توصية لكون خريطة توزيع الكتل النيابية لا تسمح باتخاذ أي قرار ولا حتى توصية تحتاج الى أكثرية نيابية بالحد الأدنى”، ولفتت الى ان “كتلا عدة سترفض الاستفاضة ببحث الرسالة واتخاذ قرار حيالها والتركيز على انتخاب الرئيس”.

المصدر: قناة المنار + صحيفة البناء