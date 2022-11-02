عشائر عربية في البقاع تطالب السعودية بسحب سفيرها من لبنان

طالبت عشائر عربية في منطقة البقاع الاوسط السعودية بسحب سفيرها من لبنان وليد بخاري والاعتذار من العشائر بعد الاهانة التي وجهها بخاري للعشائر في بلدة الفاعور بالبقاع الاوسط.

وفي التفاصيل انه واثناء استقبال العشائر في بلدة الفاعور للسفير السعودي وحيث انه حسب مراسم الاستقبال ان يسير بخاري امام خيول عربية رفض الاخير النزول من سيارته، فحصل تلاسن بين مرافقيه وشبان من البلدة عن اصول التعاطي في هذه المناسبات، مما حدا بالموكب العودة دون النزول عند رغبة الاهالي ، وهو ما اعتبرته العشائر اهانة فتحول المهرجان من استقبال للسفير الى مهرجان لمهاجمته.

المصدر: قناة المنار