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November 1 2022 - 19:26

تقرير مصور | مسيرة في غزة دعماً لنابلس

منذ 2 ساعة 1 November، 2022
مسيرة في غزة دعما لعرين الاسود في نابلس
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

في غزة، مسيرةٌ حاشدةٌ داعمةٌ لعرينِ الاسود في نابلس.

المصدر: قناة المنار

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