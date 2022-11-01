أبو الغيط يدعو إلى التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. داعياً إلى ضرورة التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء الذي جاء على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر، تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي.

واعتبر أبو الغيط أن “استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، ستكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه”، مؤكدا “دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”.

وأكد على “أهمية اضطلاع الحكومة اللبنانية الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد”.

من جانبه، أعرب ميقاتي عن تقديره لـ”الدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها”.

المصدر: روسيا اليوم