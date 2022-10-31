أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 31-10-2022

الأخبار

ـ عودة الجنرال: المعارك تشتعل سياسياً ودستورياً

ـ «نشوة النصر» الإسرائيلية تتبدّد: «الذئاب» تعود من جنوب الضفة

ـ عُصارة العهد

ـ العونيون احتفلوا بـ«التحرير الحقيقي»

النهار

ـ الانهيار يسلّم الفراغ… انتهت ولاية عون

ـ تعليق روسيا “إتفاق الحبوب” مع أوكرانيا يثير قلقًا عالميًا

ـ متى موعد العبور الأآمن للبنان؟

اللواء

ـ «العهد المأزوم»: عون دخل علی انقسام.. وخرج بـ«رسائل انتقام»

ـ برّي يدرس الدعوة لجلسة الرسالة الأخيرة.. وميقاتي يعتبر قبول الاستقالة كأنه لم يكن

الجمهورية

ـ لبنان في مهب فراغين ـ عون يعلن عن مرحلة جديدة

ـ الترسيم تمهيد لتسوية في العام 2023

ـ دولار سلامية بعد 31 تشرين

الديار

ـ نهاية العهد العوني… الجنرال يُغادر بعبدا !

ـ عون وقع مرسوم استقالة الحكومة… و«الوطني الحرّ» الى حلبة الصراع

ـ البلاد تتجه الى أزمة سياسيّة مفتوحة مع تعثّر الوساطات

البناء

ـ عون من بعبدا الى الرابية محاطاً بالتيار: قبول استقالة الحكومة… ورسالة لمجلس النواب

ـ نصرالله: ما تحقق إنجاز تاريخي.. نحيي شجاعة وحكمة عون وبرّي وثبات الوفد المفاوض

ـ المقاومة كشفت تهرّب الاحتلال من الحرب.. لا غاز لأحد إذا تعرّضت حقوق لبنان للخطر

الأسرار

البناء

ـ يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.

ـ قال مصدر مالي إن كلفة الفراغ الرئاسي والحكومي مالياً ستصل الى مليار دولار عن كل شهر لمنع الارتفاع الجنونيّ لسعر الصرف وتأمين تمويل الدولة وحاجات الحد الأدنى للاستيراد؛ ما يعني أن المصرف المركزي يضمن ما تبقى من ولاية الحاكم ومن بعده الطوفان

النهار

ـ غاب المستشار الرئاسي سليم جريصاتي عن صور الوداع في القصر الجمهوي امس، ومرد ذلك في رأي البعض الى اعتراضه على اصدار مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة اذ اعتبر في وقت سابق انه لزوم ما لا يلزم وان الرئيس لن يذهب الى خيارات مماثلة.

ـ يُنقل أن أكثر من كتلة نيابية ستشهد تصدعات من خلال انسحاب بعض النواب على خلفية التباينات الرئاسية وتصفية حسابات خاصة بها.

ـ اعتبر وزير سابق ان الأمين العام للأمم المتحدة يعتمد سياسة غير واضحة في تعيين ممثلين عنه في لبنان اذ كلما تعرف أحدهم الى ملفاته وتمكن منها يصار لنقله الى بلد آخر وهي سياسة معتمدة في اكثر من بلد.

ـ يلاحظ أن مكاتب سفر ومؤسسات سياحية، بدأت تروج لعروض الأعياد من اسطنبول إلى شرم الشيخ وسواهما، بعد التأكد من صعوبة انتخاب رئيس في هذه المرحلة.

ـ حذفت احدى المحطات التلفزيونية كل المشاهد المتعلقة بأحد ضيوفها الذي توفى على الهواء مباشرة وتعتبر المسؤوليات غير واضحة في هذا المجال لكن المحطة اوضحت ان ظهوره كان بطلب منه لعرض ارائه والدفاع عنها وانها تأسف للحادث.

ـ لم تتأثر حركة المطاعم والمقاهي رغم كثرة الحديث عن انتشار الكوليرا ودعوة الناس للامتناع عن تناول الخضروات في االماكن العامة.

اللواء

ـ لم ينفع تدخل سفيرة دولة كبرى في تدوير زوايا الخلاف بين فريق عون والرئيس المكلف للتوصل إلى الإعلان عن حكومة تحظى بثقة مجلس النواب وتقطع الطريق على مستغلي التصعيد الشعبوي!

ـ تم إستقدام مجموعات من المؤيدين للتيار العوني من مختلف المناطق، بما فيها الجنوب، للمشاركة في يوم الوداع عبر الإنتشار في الشوارع التي مرّ بها موكب العماد عون!

ـ يردد قطب سياسي أن باسيل يستعد لإعلان ترشيحه للرئاسة الأولى بمجرد رفع العقوبات الأميركية عنه قريباً حسب وعود هوكشتاين لرئيس الجمهورية!

الجمهورية

ـ تتجّه إحدى الكتل النيابية لإطلاق مبادرة جديدة لإعادة لمّ الشمل والبت بمن تمثلهم في لقاء مهمّ.

ـ يُحاذر مرجع روحي الأخذ بنصيحة تقضي بدعوته نواب طائفته للاجتماع في مقره حشية عدم التلبية.

ـ على الرغم من نفيه، فإنّ وزيرًا سابقًا تلقّى من رئيس تيار مسيحي دعمًا لترشّحه للرئاسة.

المصدر: صحف