أزمة الطاقة ترخي بظلالها على حياة الأوروبيين … سرقة مقاعد مواقف الحافلات في لاتفيا

تعرضّت مقاعد مواقف الحافلات في منطقتي توكومس ودوبيلي في لاتفيا للتخريب، حيث تم قطعها بالمنشار وسرقة الخشب المصنوعة منه، وربط كثيرون الحادثة بارتفاع أسعار الحطب مع اقتراب فصل الشتاء.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة “Latvijas valsts ceļi (LVC)” الحكومية أمس الأربعاء، أن الألواح الخشبية المستخدمة في تشكيل المقاعد قد نُشرت في 15 محطة مختلفة. وتقدر تكلفة هذا التخريب بأكثر من 1100 يورو.

لكن إحدى النظريات تقول، إن المخربين أرادوا الخشب كحطب. ومع ذلك، نظراً للكمية الصغيرة نسبياً من الخشب الذي ستنتجه المقاعد المسروقة، يجب استخدام قدر كبير من الوقود لأن الخشب المسروق يحتوي على مواد حافظة تجعله غير مناسب بشكلٍ خاص للاستخدام في أنظمة التدفئة.

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية قال منذ يومين إن زيادة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال سيزيد من شح السوق، ويؤكد أن العالم سيظل بحاجة إلى تدفق النفط الروسي لتلبية الطلب.

وحذّر رئيس شركة “شل” البريطانية، من أنّ أوروبا تواجه “ترشيداً صناعياً” مؤلماً بسبب أزمة الطاقة التي تشهدها المنطقة وتنطوي على مخاطر سياسية، مفيداً بانضمام شركة النفط العملاقة إلى مشروع للغاز الطبيعي في قطر.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن اليأس بسبب أزمة الطاقة، جعل الأوروبيين يعودون إلى أقدم وقود للتدفئة في العالم، وجعل الألمان يتذكرون أصداء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: مواقع