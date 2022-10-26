تقرير مصور | هوكشتاين يزور بيروت اليوم عشية توقيع الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 26 2022 - 21:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
18 شهيداً بينهم امرأة وطفلان و40 جريحاً اثر هجوم شنه إرهابي على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع) جنوب ايران
مصادر أمنية إيرانية تعلن أن السلطات اعتقلت منفذ الهجوم على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هجوم شيراز لن يمر دون رد وأعداؤنا يسعون إلى الإنتقام عبر نشر الإنقسام والعنف
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد اثنين من منتسبيه في مدينة زاهدان اثر اطلاق النار عليهما في ساحة الضمان
الرئيس الإيراني خلال استقباله السفير الكويتي الجديد: الحوار بين دول الجوار هو أكثر السبل تاثيراً في حل المشاكل
السيد ابراهيم رئيسي: التدخل الاجنبي في قضايا المنطقة لن يحل اي مشكلة وانما ادى على الدوام الى اثارة المشاكل ايضاً
عرين الأسود - نابلس تنشر بياناً ترد فيه على زعم جيش الإحتلال بتحقيق نصر عليها خلال اقتحام نابلس قبل أيام
عرين الاسود - نابلس: استدرجنا العدو إلى الداخل وضربنا القوة المتقدمة من الأجناب والمؤخرة وتم القضاء عليها
عرين الأسود للمستوطنين الصهاينة: كيانكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية ونتحدى الجيش أن ينشر فيديو الإقتحام
إعلام العدو يقول إن الكيان أصبح أمام اختبار صعب في مواجهة "عرين الاسود" وإن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة
القوات الروسية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "يارس" في إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية الروسية
روسيا تجري تدريبات على توجيه ضربة نووية مكثفة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية رداً على ضربة نووية من قبل الخصم
الرئيس الروسي: العالم بات متعدد الأقطاب وبعض الدول تحاول الحفاظ على هيمنتها المترنحة بشتى الوسائل من بينها العسكرية
بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأميركية وفقدت سيادتها عمليا والولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل مباشر
البنك الدولي: مقترح مجموعة السبع بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد يتطلب مشاركة أسواق ناشئة واقتصادات نامية
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والمواطنين في روسيا
البرلمان البولندي يعتمد قرارا يعتبر روسيا "دولة إرهابية" ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ما قال إنها "جرائم الحرب"
عشرات العائلات السورية القاطنة في مخيمات لبنان تعود إلى قراها الآمنة في إطار جهود دمشق لإعادة المهجرين إلى البلاد
مدير صحة حمص: اتخذنا إجراءات صحية لاستقبال المهجرين العائدين إلى سوريا من خلال فريق عمل مجهز إضافة إلى فريق اللقاح
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان: سنواصل المشاركة في الحوار مع الحكومة حول عمليات إعادة اللاجئين السوريين
الخارجية السورية تدين هجمات المجموعات الكردية في القامشلي ضد منظمات إنسانية وتطالب الدول الراعية لها بالضغط عليها
قوات الإحتلال الأمريكي في شمال سوريا تسرق كمية جديدة من النفط والقمح من منطقة الجزيرة وتنقلها إلى قواعدها في العراق
الموفد الأمريكي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين يزور لبنان والكيان الإسرائيلي استعدادا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن: الثروة النفطية ثروة سيادية لكل أبناء اليمن وينبغي أن تسخر من أجل تخفيف معاناته
وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يزور حركة طالبان ويرحب بمواقف الحركة الداعمة لتطلعات الشعب الفلسطيني
المتحدث بإسم طالبان ذبيح الله مجاهد: قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية بأكملها ونؤيد المطالب الفلسطينية
نائب رئيس حكومة طالبان يلتقي السفير الصيني في كابول: طلبنا من الصين تضمين أفغانستان في مشروع "طريق واحد وحزام واحد"
البرلمان العراقي يحدد يوم الخميس موعداً لجلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني
وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يزور أنقرة الخميس في زيارة رسمية ويبحث مع نظيره التركي الأوضاع العامة
مقتل 267 شخصاً وإصابة 228 ونزوح 66360 فرداً اثر اشتباكات بين عرقيتي الهاوسا والبارتا في ولاية النيل الأزرق
وزيرة الصحة في اوغندا تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 109 والوفيات إلى 30
الحكومة المصرية ترفع الحد الأدنى للأجور 11 % وتقر علاوة بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بمقدار 300 جنيه شهرياً
مؤشر ناسداك الأمريكي الذي يضم شركات تكنولوجية كبرى يتراجع بنحو 2 % ما تسبب بخسائر كبيرة وزاد من مخاوف تباطؤ النمو
رئيس الوزراء الأرميني يعرب عن أمله بتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام ويقول إن حكومته ستبذل كل جهد لتحقيق ذلك
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن يوم غد الخميس هو أول أيام ربيع الآخر
تقرير مصور | هوكشتاين يزور بيروت اليوم عشية توقيع الترسيم
منذ 46 mins
26 October، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
هوكشتاين في بيروت والخطوة الخطية الاخيرة في مشوار تعيين الحدود غدا في الناقورة.
المصدر:
قناة المنار
مفاوضات الترسيم
هوكشتاين
التعليقات
ذات صلة
هوكشتاين في لبنان اليوم
الرئيس عون منح الرئيس بو صعب وسام الارز الوطني واطلع منه على ترتيبات ترسيم الحدود البحرية وزيارة هوكشتاين
بانوراما اليوم| وهاب: موقف السيد نصرالله جعل هوكشتاين جدياً… يمكن أن نأتي بفرنجية رئيساً وباسيل بيضة القبان في الاستحقاق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}