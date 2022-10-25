ميقاتي استقبل وفدا من البنك الدولي وجرى البحث بمشاريع ستطبق في لبنان

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء مع وفد من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.

وقال بلحاج بعد اللقاء “كان لنا لقاء بناء وايجابي مع دولة الرئيس ميقاتي، أعطانا الفرصة للبحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان ولطالما كان البنك الدولي داعما للبنان وللشعب اللبناني”، وأضاف ان “البنك الدولي وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان مستعد لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليون دولار أميركي، يخصص لموضوع التغطية الإجتماعية الذي هو جد مهم، خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع آخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة”.

وتابع بلحاج ان “البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معا للمضي قدما في مشاريع مهمة في ميدان التغطية الإجتماعية والزراعة المستدامة”، كما قال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام