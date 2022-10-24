ألمانيا تمنح أوكرانيا 3 أنظمة Iris-T للدفاع الجوي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس توفير 3 أنظمة أخرى من منظومات الدفاع الجوي Iris-T لكييف “في أقرب وقت ممكن”. جاء ذلك خلال حديث شولتس في المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني، حيث أعلن عن “تسليم الأنظمة الثلاثة المتبقية في أقرب وقت ممكن”، وذلك بعد أن سلمت ألمانيا أوكرانيا أول هذه الأنظمة من بين أربعة أنظمة دفاع جوي وعدت بها ألمانيا، حيث أكد المستشار الألماني أن هذه الأنظمة “فعالة للغاية وبإمكانها حماية مدينة كبيرة بأكملها من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وتابع شولتس “سنعمل مع شركائنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حيث ستدعم ألمانيا أوكرانيا بالأسلحة طالما كان ذلك ضرورياً”. كذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن تسليم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي، على أن يتم تسليم الثلاثة المتبقية فقط في العالم المقبل.

المصدر: روسيا اليوم