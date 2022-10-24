النائب الحاج حسن: قوة لبنان في المقاومة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن “أولى مؤشرات إمكانية الخروج من هذه الأزمة هو أن لبنان فرض على أمريكا وعلى إسرائيل إتفاقا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والنفاق والمماطلة الأمريكيين والعدوان الإسرائيلي”.

ولفت الحاج حسن الى ان “لبنان تمكن من ذلك لسببين: وحدة الموقف الرسمي اللبناني الذي استجد في الفترة الأخيرة وتدخل المقاومة في موقفها والإلتفاف الشعبي حول المقاومة وقوة لبنان في هذه المقاومة”، وأضاف “صحيح أن يومنا صعب وغدنا القريب صعب لكن غدنا المتوسط والبعيد نأمل أن لا يكون صعبا ونأمل ونعمل على أن يكون إن شاء الله مشرقا للأجيال القادمة”.

من جهة ثانية، قال الحاج حسن “هاك سعي جدي للدفع باتجاه تشكيل الحكومة مع وجود مطالب ومطالب متضادة وعدم اتفاق حتى الان بين بعض الأطراف التي هي شريكة بتشكيل الحكومة نأمل أن نصل إلى نتيجة”، وتابع “أما في موضوع الرئاسة فلقد ثبت من خلال الجلسات التي عقدت لانتخاب الرئيس العتيد أن هناك انقساما وطنيا وسياسيا وفي المجلس النيابي مؤداه أنه من أجل انتخاب الرئيس يجب أن يحصل تفاهم وطني من خلال حوار يؤدي إلى التفاهم على هذا الشخص ليصار إلى تأمين نصاب الجلسة وعدد الأصوات اللازمة للانتخاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام