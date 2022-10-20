رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من منصبها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 17:00
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الرئيس نبيه بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الـ24 من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب
الرئيس نبيه بري في حديث صحافي: نريد رئيساً يجمع ولا يفرّق وسندعو لجلسات متقاربة بحال فشلت جلسة انتخاب الرئيس
النائب حسين الحاج حسن: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية
النائب حسن فضل الله: نحن لسنا مع رئيس استفزازي ولا مع رئيس بلا لون أو موقف ونحن لا نريد رئيسا خاضعا للتوجهات الخارجية
النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الأزمات
النائب علي عمار: لضرورة التوافق على رئيس للجمهورية يكون رمزا لوحدة لبنان
المجلس الدستوري يرد 5 طعون بنتائج الانتخابات النيابية ضد الياس الخوري وبلال الحشيمي وسعيد الاسمر وجميل عبود وفراس حمدان
مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين التي تشهد إضرابا حدادا على روح الشهيد عدي التميمي
اصابة مستوطن في عملية اطلاق نار عند مدخل مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس وإعلام العدو يقول إن المنفذ هو "عدي التميمي"
مجموعة عرين الأسود: تستهدف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط نقطة "جرزيم" العسكرية رداً على استشهاد البطل عدي التميمي
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب (محمد فادي نوري) الذي أصيب قبل اسبوعين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت ايل
الخارجية الإيرانية تطالب كييف بتقديم وثائق تتعلق بمزاعم استخدام طائرات مسيّرة إيرانية من الجانب الروسي في الحرب الدائرة
كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك يهاجم قرار "تل ابيب" بعدم تزويد كييف بأسلحة إسرائيلية
الشرطة الماليزية: نواصل التحقيق مع خلية اختطفت خبيرا فلسطينيا واصابع الاتهام تشير الى الموساد
الرئيس الأميركي جو بايدن: سنفرج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ونحن بحاجة لزيادة إنتاج النفط الأميركي
صحيفة "نيويورك تايمز": بمرور الوقت قد يصبح غياب الديمقراطية والاستبداد بالولايات المتحدة هو الأمر المعتاد
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من منصبها
منذ 1 ساعة
20 October، 2022
ليز تراس
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