الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بحجة “المسيرات التي تقصف أوكرانيا”

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الخميس أن التكتل وافق على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد، يزعم أنهم “يزودون روسيا بطائرات مسيرة إيرانية تستخدم لقصف أوكرانيا”.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق زعمت واشنطن أن لديها “الكثير من الأدلة” على “استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا”، مؤكدة أنها “لن تتردد في فرض عقوبات.. على كل الضالعين فيعمليات لنقل المسيرات من إيران إلى روسيا”.

وكانت طهران نفت صحة المزاعم بشأن إرسال أسلحة، ولا سيما المسيرات، من أجل استخدامها في الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة، ومبنية على معلومات كاذبة، وافتراضات متحيزة”. من جهتها، وصفت موسكو الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا بأنها “تضليل جديد”.

المصدر: روسيا اليوم