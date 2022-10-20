أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 20-10-2022

البناء

– قال مرجع سياسي إنّ الحكومة الجديدة ستولد بالمصادفة في موعد واحد تقريباً مع رسائل اعتماد إطار تقاسم ثروات النفط والغاز بين 27 و28 من الشهر الحالي بعدما صار العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وباتت الأثمان الحكومية والرئاسية أكثر ترابطاً.

– قال مصدر قيادي فلسطيني إنّ الإشارة الى صفة القيادي في حركة حماس خليل الحية لدى استقبال الرئيس السوري للوفد الفلسطيني بصفته نائب رئيس حركة حماس في غزة له دلالاته كما أن رئاسة الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة للوفد في اللقاء بروتوكولياً لها دلالاتها.

النهار

– يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما مفاده أن مصرف لبنان استطاع جمع نحو مليار و100 مليون دولار عبر منصة صيرفة والسوق الموازية وذلك بشهر واحد (من 15 ايلول حتى 15 تشرين دولار)، وهذه الاموال سيضخها المصرف في السوق بعد انتهاء ولاية الرئيس عون لينزل سعر صرف الدولار الى نحو 30 ألف ليرة.

– علم أن شخصية شيعية جبيلية أقامت عشاء حضره رئيس جمهورية سابق وقضاة بارزون وقادة أمنيون، اتسم بالطابع الاجتماعي وتداول بالاستحقاق الرئاسي وشؤون البلد.

– بدأت الاستعدادات من قبل سفارة المملكة العربية السعودية، لإقامة ندوة جامعة حول اتفاق الطائف، وبمشاركة الأخضر الإبراهيمي الذي كان له الدور البارز في الوصول إلى هذا الاتفاق.

اللواء

– يستبعد قطب نيابي حصول انفراج رئاسي، ما لم يحصل تقدّم في التفاهمات الدولية – الإقليمية، خاصة على محور دولتين في المنطقة نافذتين بقوة.

– طلب موفد حزب بارز من رئيس تيار موالٍ تقديم ليونة من أجل تشكيل الحكومة، وإصدار مراسيمها قبل الإثنين المقبل.

– مدّدت المصارف الاضراب داخل “الغرف المحصنة” غير عابئة بمصالح المودعين والمواطنين الذين يتعاملون مع فروعها المنتشرة في العاصمة والأقضية.

الجمهورية

– وصفت أوساط نيابية جلسات تُعقد لاستحقاق حساس بأنها جلسات لإمرار الوقت برداً وسلاماً على المعنيين.

– لم تنجح مساعي جهة سياسية فاعلة في إقناع حليف لها بتغيير مساره بما يضمن له مساره وفق خريطة طريق وضعتها له ولم يقتنع بها بعد.

– توقعت أوساط نيابية نشوء كتلة جديدة أو أكثر بعد انفراط عقد تكتل لم يعمر طويلًا.

المصدر: صحف